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ухмыляясь лицо
улыбающееся лицо с открытым ртом
улыбающееся лицо с открытым ртом и смеющимися глазами
ухмыляясь лицо с улыбающимися глазами
улыбающееся лицо с открытым ртом и плотно закрытыми глазами
улыбающееся лицо с открытым ртом и холодным потом
лицо со слезами радости
Катаюсь по полу от смеха
белое улыбающееся лицо
улыбающееся лицо с улыбающимися глазами
улыбающееся лицо с ореолом
Слегка Smiling Face
Upside-Down Face
подмигивая лицо
облегчение лицо
улыбающееся лицо в форме сердца глаз
сталкиваются бросали поцелуй
целуя лицо
целуя лицо с улыбающимися глазами
целуя лицо с закрытыми глазами
сталкиваются смакуя вкусную пищу
лицо Высунутого языка
лицо Высунутым языка и плотно закрытые глаза
лицо Высунутого языка и подмигивая глаз
Сумасшедшее лицо
Лицо с поднятой бровью
Лицо с Монокль
Nerd Face
улыбающееся лицо с очками
Star-Пораженный
ухмыляясь лицо
Не смешно лицо
разочарованное лицо
задумчивое лицо
волнуюсь лицо
путать лицо
Слегка нахмурившись лицо
Нахмурившись Face
настойчивое лицо
проклятое лицо
усталое лицо
усталое лицо
плача лицо
громко плача лицо
лицо с выражением триумфа
сердитое лицо وجه مكشر
надутое лицо وجه غاضب
Лицо с символами рта
Взрывающиеся Head
прилив крови к лицу
сталкиваются с криком в страхе
страшное лицо
лицо с открытым ртом и холодным потом
разочарован, но освобожден лицо
лицо с холодным потом
Обнимая Face
Мышление Face
Лицо с рукой рот
Лицо замолчать
Лежа лицом
лицо без рта
нейтральное лицо
невыразительное лицо
гримасы лица
Лицо с Rolling Eyes
приглушенное лицо
нахмурившись лицо с открытым ртом
мучительное лицо
лицо с открытым ртом
удивленное лицо
спальное лицо
Слюнотечение Face
сонное лицо
головокружение лица
Молния-Рот Face
тошнит Face
Лицо Рвота
Чихать Face
лицо с медицинской маской
Лицо с термометром
Лицо с Головой бинтов
Деньги-Рот Face
Cowboy Hat Face
Smiling Face с рогами
Сердитые лица с рогами
великан-людоед
гоблин
Clown Face
Куча Poo
привидение
Череп
Череп и кости
Инопланетянин
Чужой монстр
Робот Face
Jack-O-Lantern
Улыбающиеся лица Cat с открытым ртом
Усмехнувшись Лицо Cat с улыбающимися глазами
Cat Face со слезами радости
Улыбающиеся лица Кошки с Сердечным-Eyes
Cat Face с усмешкой,
Поцелуи лица Cat с закрытыми глазами
Усталый Face Cat
Плач Лицом Cat
Пухлые Face Cat
Ладони вместе
Открытые руки
Поднятие руки
ладоши
Рукопожатие
Пальцы вверх
Большие пальцы вниз
Встречный кулак
Поднятый кулак
ВЛЕВО Кулак
ВПРАВО Кулак
Скрещенные пальцы
Победа рук
Love-Вы Жест
Знак рогов
OK для рук
Backhand Индекс Указывая влево
Backhand Индекс Указывая вправо
Backhand индекс указывать вверх
Backhand Индекс Указывая вниз
Список указывать вверх
Поднятая рука
Воспитанный тыльная сторона рук
Поднятая рука с пальцами Распущенные
Vulcan Salute
Размахивая рук
Позвони мне руку
согнуты Бицепс
Средний палец
писчий спазм
Сложенные руки
Кольцо
губная помада
Поцелуй Марка
Рот
Язык
колос
Нос
Следы
глаз
Глаза
Головной мозг
говорящая голова
Бюст в силуэте
Бюсты в силуэте
малыш
девушка
ребенок
мальчик
Женщина
для взрослых
мужчина
Застывать женщина
Застывать Человек
Бородатый Человек
Старая женщина
Старые взрослые
Пожилой человек
Люди с китайским Cap
Женщина, носить тюрбан
Человек носить тюрбан
Женщина с косынку
Женщина полицейский
Полицейский Человек
Женщина строитель
Человек строитель
Женщина Guard
Человек Guard
Женщина детектив
Человек детектив
Женщина работников здравоохранения
Человек работников здравоохранения
Женщина Farmer
Человек Farmer
Женщина Кук
Человек Кук
Женщина студент
Мужчина студент
Женщина Singer
Человек Singer
Женщина учителя
Человек Учитель
Женщина фабричный
Человек фабричный
Женщина технолог
Человек технолог
Женщина офисный работник
Человек офисный работник
Женщина Механик
Человек Механик
Женщина Scientist
Человек Scientist
художница
Человек Исполнитель
Женщина Пожарный
Человек Пожарный
Женщина Pilot
Человек Pilot
Женщина Астронавт
Человек Astronaut
Женщина судья
Человек судья
Невеста с вуалью
Человек в смокинге
принцесса
принц
миссис Клаус
Дед Мороз
Женщина Mage
Человек Mage
Женщина Эльф
Человек Эльф
Женщина Вампир
Человек Vampire
Женщина зомби
Человек зомби
Женщина Genie
Человек Genie
Русалка
тритон
Женщина Фея
Человек Фея
Baby Angel
Беременная женщина
Грудное вскармливание
Женщина Поклон
Человек Поклон
Женщина Чаевые рук
Человек Чаевые рук
Женщина Жестикулирование NO
Человек жестикулируя НЕТ
Женщина Жестикулирование OK
Человек жестикулируя OK
Женщина Поднятие руки
Человек Поднятие руки
Женщина Facepalming
Человек Facepalming
Женщина Пожав
Человек Пожав
Женщина Пухлые
Человек Пухлые
Женщина Нахмурившись
Человек Нахмурившись
Женщина Получение Стрижка
Человек Получение Стрижка
Женщина получает массаж
Человек Получение Массаж
Женщина в испаряющемся номере
Человек в испаряющемся номере
Лак для ногтей
селфи
женщина, танцы
Человек Танцы
Женщины с кроличьими ушками Partying
Мужчины с кроличьими ушками Partying
Человек в деловом костюме левитации
Женщина Walking
Человек Walking
Женщина работает
Человек работает
Мужчина и женщина, держась за руки
Две женщины, держась за руки
Двое мужчин, держась за руки
Пара с сердцем
Пара с сердцем: женщина-женщина
Пара с сердцем: Man-Man
Поцелуй
Поцелуй: женщина-женщина
Поцелуй: Человек-Man
семья
Семья: мужчина-женщина-девочка
Семья: мужчина-женщина-девочка-мальчик
Семья: мужчина-женщина-мальчик-мальчик
Семья: мужчина-женщина-Girl-Girl
Семья: женщина-женщина-мальчик
Семья: женщина-женщина-девочка
Семья: женщина-женщина-девочка-мальчик
Семья: женщина-женщина-мальчик-мальчик
Семья: женщина-женщина-Girl-Girl
Семья: Человек-Man-Boy
Семья: Человек-Man-Girl
Семья: Man-Man-Girl-Boy
Семья: Man-Man-Boy-Boy
Семья: Man-Man-Girl-Girl
Семья: Женщина-Boy
Семья: Женщина-Girl
Семья: женщина-девочка-мальчик
Семья: женщина-мальчик-мальчик
Семья: Женщина-Girl-Girl
Семья: Man-Boy
Семья: Man-Girl
Семья: Человек-Girl-Boy
Семья: Человек-Boy-Boy
Семья: Man-Girl-Girl
Пальто
Одежда Женская
Футболка
Джинсы
Галстук
Платье
Бикини
Кимоно
Высокие каблуки обувь
Женщина Sandal
Женщина загрузки
Чистка человека
Запуск обуви
Носки
перчатки
Шарф
Top Hat
Объявленный Cap
Женщина Hat
Выпускной Cap
Спасатель шлем
коронка
Клатч
Кошелек
сумка
Портфель
Школа Рюкзак
Очки
Солнцезащитные Очки
Закрытый зонтик
Собака Лицо животных
Cat Face животных
Мышь для лица животных
Hamster Лицо животных
Кролик Лицо животных
Fox Face Animal
Медведь Лицо животных
Panda Face животных
Koala животных
Tiger Face животных
Lion Face животных
Корова Лицо животных
Pig Face животных
Свинья Нос животных
Frog Face животных
Обезьяна лица животных
См-не-злой обезьяны животное
Не внимай-не-злой обезьяны животное
Говорить-Обезьяна с животными
обезьяны животных
Куриные животные
Пингвин животных
Птица животных
Детские Чик животных
Штриховка Chick животных
Анфас Chick Animal
Duck животных
Eagle животных
Сова животных
Bat животных
Wolf Face животных
Кабан животных
Лошадь лица животных
Unicorn Лицо животных
Пчелы насекомых
ошибка насекомых
Бабочка насекомых
Улитка животных
Спиральные Shell животных
Lady Beetle насекомых
Ant насекомых
Cricket Insect
Паук насекомых
Паутина насекомых
Scorpion насекомых
Черепаха животных
Змеи животных
Ящерица животных
Т-рекс животных
зауроподов животных
Octopus животных
Squid животных
Креветки животных
Краб животных
Blowfish животных
Тропические рыбы животных
Рыба для животных
Дельфин животных
Фонтанирующих Whale животных
Кит животных
акулы животных
Крокодил животных
Tiger животных
Leopard животных
Zebra животных
Gorilla животных
Слон животных
Носорог животных
Camel животных
Два горба верблюда животных
Жираф животных
Вода Буффало животных
Ox животных
Корова животных
Лошадь животных
Pig животных
Ram животных
эве животных
Коза животных
Олень животных
Собака животных
Пудель животных
Cat животных
Петух животных
Турция животных
Дав животных
Кролик животных
Мышь для животных
Крыса животных
Бурундук животных
Hedgehog животных
Прайнтс животных
Дракон животных
Dragon Face животных
Кактус
Рождественская елка
Вечнозеленое дерево
Лиственное дерево
Пальма
саженец
трава
трилистник
Four Leaf Clover
Сосна украшения
Танабата Дерево
Лист развевается Ветер
Fallen Leaf
кленовый лист
Гриб
Пучок из риса
Букет цветов
Tulip Flower
Цветок роза
Поблекли Цветок Цветок
Цветок гибискуса
Cherry Blossom Flower
цветок цветок
Подсолнечник Цветочная
Вс с лицом
Полная луна с лицом
Первая четверть Луны с лицом
Последняя четверть Луны с лицом
New Moon Face
Полнолуние
Убывающая луна
Последняя четверть Луны
Убывающая Полумесяц
Новолуние
Растущий серп
Первая четверть Луны
Убывающая луна
Полумесяц
Глобус Показаны Америки
Глобус Отображение Европа-Африка
Глобус Показана Азия-Австралия
Голова кружится
Белый Medium Star
Светящиеся звезды
Блестки
Высокое напряжение
комета
коллизия
Огонь
Торнадо
радуга
солнце
Вс Позади ММО
Вс За облако
ВС За БМО
облако
Вс За дождевая тучка
Облако с дождем
Облако с подсветкой и дождь
Облако с подсветкой
Облако с снег
снежинка
Снеговик
Снеговик без снега
Ветер Face
Лихие Away
Капелька
Пот Капельки
Зонт с каплями дождя
Зонтик
волна воды
Туман
Зеленое яблоко
красное яблоко
Груша
мандарин
Лимон
Банан
Арбуз
виноград
клубника
Дыня
черешня
персик
Ананас
Кокос
Киви
Помидор
Баклажан
Авокадо
Брокколи
Огурец
Острый перец
Кукурузный початок
Морковь
Картошка
Жареный сладкий картофель
круассан
Хлеб
Багет Хлеб
кренделек
Сыр Клин
Яйцо
Готовка
Блины
Бекон
Вырезать из мяса
Poultry Leg
Мясо на кости
Хотдог
Гамбургер
Картофель-фри
Пицца
сандвич
Фаршированная лепешка
Taco
буррито
Зеленый салат
Shallow Pan еды
Консервированные продукты
Спагетти
Пароварка Bowl
Горшок еды
Рис карри
Суши
Bento Box
клецка
Жареные креветки
Рисовый шарик
Приготовленный рис
Райс Крекер
Рыба торт с завихрением
Печенье удачи
Оден
Dango
бритая Ice
мороженое
Мягкое мороженое
пирог
песочное печенье
Торт на день рождения
заварной крем
леденец
Конфеты
Плитка шоколада
Попкорн
Пончик
печенье
каштан
арахис
Горшок меда
Стакан молока
Бутылочки
Горячие напитки
Чайная без ручки
Чашка с Стро
Ради
Пивная кружка
Звон пивных кружек
чокаясь
Бокал для вина
массажер Стекло
Коктейль стекла
Тропический напиток
Бутылка с Popping Корк
Ложка
Вилка и нож
Чаша с ложкой
Takeout Box
Палочки для еды
Футбольный мяч
Баскетбол
американский футбол
Бейсбол
Большой теннис
Волейбол
Регби
Пул 8 Ball
Настольный теннис
Бадминтон
Цель Net
Хоккей
Футбол
Крикет
Флаг Hole
Лук и стрела
Удочка
Боксерская перчатка
Боевые искусства Униформа
Запуск рубашка
Кататься на коньках
Керлинг камень
санки
лыжи
лыжник
сноубордист
Женщина поднятие тяжестей
Человек подъема веса
Женщины Wrestling
Мужчины Борьба
Женщина Cartwheeling
Человек Cartwheeling
Женщина мячик
Человек мячик
Человек фехтованию
Женщина, играя гандбол
Человек играет в гандбол
Женщина гольф
Человек Игра в гольф
Скачки
Женщина в положении лотоса
Человек в положении лотоса
Женщина Серфинг
Человек Серфинг
Женщина плавание
Человек Плавание
Женщина Игра Водное поло
Человек играет Водное поло
Женщина Гребная лодка
Человек Гребная лодка
Женщина Скалолазание
Человек Скалолазание
Женщина Горный велосипед
Человек Горный велосипед
Женщина на велосипеде
Человек Езда на велосипеде
Трофей
1-е место Медаль
2-е место Медаль
Третье место Медаль
Медаль спорта
Военная медаль
розочка
Напоминание Лента
Билет
Входные билеты
большая палатка
Женщина Жонглирование
Человек Жонглирование
Театры
Исполнитель Palette
хлопушка
Микрофон
Наушники
Музыкальные очки
Музыкальные клавиатуры
Барабан
Саксофон
труба
гитара
скрипка
Игра Die
прямое попадание
Боулинг
Видео игра
Игровой автомат
автомобильный
Такси
Sport Utility Vehicle
автобус
троллейбус
Гоночный автомобиль
Полицейская машина
скорая помощь
Пожарная машина
микроавтобус
Грузовик доставки
Автопоезд
Трактор
самокат
велосипед
Мопед
мотоцикл
Police Car Light
Встречный Police Car
Встречный автобус
Встречный Автомобильный
Встречное такси
канатная дорога
фуникулера
Подвеска Железнодорожный
вагоностроительный
Трамвай автомобилей
горная железная дорога
монорельс
Высокоскоростной поезд
Высокоскоростной поезд с Пули Нос
Скоростной трамвай
тепловоз
Поезд
метро
трамвай
станция
самолет
Самолет рейса
Самолет Прибытие
Небольшой самолет
сиденье
спутник
ракета
Летающая тарелка
Вертолет
Каноэ
Парусная лодка
Быстроходный катер
Motor Boat
Пассажирское судно
паром
Корабль
Топливный насос
строительство
Вертикальный Светофор
Горизонтальная Светофор
Автобусная остановка
Карта мира
Моаи
Статуя Свободы
Токийская башня
Замок
Японский замок
Стадион
Колесо обозрения
Американские горки
Карусели лошадь
Фонтан
Зонтик на земле
Пляж с зонтиком
Пустынный остров
пустынный
Вулкан
гора
Заснежнные
Гора Фудзи
Кемпинг
палатка
дом
Дом с садом
дома Здания
Заброшенный дом
Строительство зданий
завод
Офисное здание
Универмаг
Японский почтамт
Почта
больница
Банка
Гостиница
Магазин
Школа
Любовь отель
свадьба
Классическая Строительство
церковь
Мечеть
синагога
Кааба
синтоистский храм
Железнодорожные пути
Автомагистраль
Карта Японии
Moon Просмотр Ceremony
Национальный парк
Восход
Восход солнца над горами
Падающая звезда
бенгальский огонь
Фейерверк
Закат солнца
Городской пейзаж в сумерках
Городской пейзаж
Ночь со звездами
Млечный Путь
Мост в ночное время
туманный
Смотреть
Мобильный телефон
Мобильный телефон со стрелкой
Ноутбук
клавиатура
Настольный компьютер
принтер
Компьютерная мышь
трекбол
Джойстик
зажим
дискета
дискета
Оптический диск
DVD
Видеокассета
камера
Камера со вспышкой
Видеокамера
Кинокамера
Кинопроектор
Кадры из фильма
Телефон приемник
телефон
пейджер
Факс
телевидение
Радио
Студия микрофон
Уровень Slider
Ручки управления
Секундомер
Таймер Часы
каминные часы
Песочные часы
Песочные часы с распущенным песком
спутниковая антенна
аккумулятор
Электрическая вилка
Лампочка
Фонарик
свеча
мусорка
Бочка для нефтепродуктов
Деньги с крыльями
доллар Банкнота
Yen Банкнота
Евро Банкнота
Pound Банкнота
Сумка денег
Кредитная карта
драгоценный камень
Весы Весы
Гаечный ключ
молоток
Молоток и Pick
Молоток и гаечный ключ
Выбирать
Гайка и болт
шестерня
Цепи
Пистолет
Бомбить
Кухонный нож
Кинжал
Скрещенные мечи
Щит
сигарета
Гроб
урна с прахом
Амфора
Хрустальный шар
Четки
Парикмахерская полюс
Перегонный куб
Телескоп
микроскоп
Дыра
пилюля
Шприц
Термометр
Туалет
Питьевая вода
Душ
Ванна
Человек принимает ванну
Bellhop Bell
ключ
Старый ключ
Дверь
Кушетка и лампы
Постель
Человек в постели
Рамка Изображение
Хозяйственные сумки
Корзина
Облаченный подарков
воздушный шар
Карп Streamer
лента
Конфетти Болл
партия Popper
японские куклы
Фонарь Красный бумаги
Ветер Chime
Конверт
Конверт со стрелкой
Входящий конверт
Эл. почта
Любовное письмо
Входящий Tray
Исходящий Tray
пакет
метка
Закрытый почтовый ящик с опущенным флагом
Закрытый почтовый ящик с поднятым флагом
Открыть почтовый ящик с поднятым флагом
Открыть почтовый ящик с опущенным флагом
Почтовый ящик
Почтовый Horn
манускрипт
Страница с Curl
Страница лицевой стороной вверх
Закладка Вкладки
гистограмма
Диаграмма Увеличение
Диаграмма Уменьшение
Спираль Блокнот
Спираль календарь
Отрывной календарь
Календарь
Индекс карты
Box Картотека
Урна с бюллетенями
Файловый менеджер
буфер обмена
Папка
Открыть папку файла
Карты Делители индекс
Закатанная газета
Газета
Блокнот
Ноутбук с декоративным покрытием
гроссбух
Закрытая книга
Зеленая книга
Синяя книга
отчет министерства земледелия
книги
Открой книгу
закладка
Ссылка
Скрепка
Linked Paperclips
Треугольная линейка
прямой Правитель
канцелярская кнопка
Круглый Pushpin
Ножницы
Ручка
Перьевая ручка
Черный Nib
Кисть
пастель
напоминание
Карандаш
Левая Указывая увеличительного стекла
Правой Указывая увеличительное стекло
Закрытая с ручкой
Locked с ключом
запертый
разблокирована
Красное сердце
Желтое сердце
Зеленое сердце
Blue Heart
Фиолетовое сердце
Злое сердце
Разбитое сердце
Тяжелое Сердце Восклицательный
Два сердца
Вращающиеся сердца
Бьющееся сердце
Рост сердца
Игристое сердца
Сердце со стрелкой
Сердце с лентой
Сердце украшения
Мир Символ
Латинский крест
Звезда и полумесяц
Ом
Колесо Дхармы
Звезда Давида
Пунктирная шестиконечной звезды
менора
Инь Янь
Православный крест
Место поклонения
Змееносец
Овен
Телец
Близнецы
рак
Лео
Дева
Весы
Скорпиус
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Кнопка ID
Atom Symbol
Японский приемлемый кнопка
радиоактивное
Биологическая опасность
Мобильный телефон Off
Режим вибрации
Японский не бесплатно кнопка
Японский Бесплатно кнопка
Японский Применение кнопка
Японский открыт для бизнеса кнопка
Японский Ежемесячная сумма кнопка
Восьмиконечная звезда
VS Кнопка
Белый цветок
Японский сделка кнопка
Японский Секретный кнопка
Японский Поздравления кнопка
Японский проходной балл кнопка
Японский Нет вакансий кнопка
Японский скидка кнопка
Японский Запрещено кнопка
Кнопка A (тип крови)
Кнопка B (тип крови)
Кнопка AB (тип крови)
CL Кнопка
Кнопка O (тип крови)
Кнопка SOS
Cross Mark
Тяжелый Большой круг
Знак СТОП
Нет входа
Бейдж
Запрещенные
Сто очков
Anger Символ
Горячие источники
Движение пешеходов запрещено
Не мусорить
Велосипеды запрещены
Non-Питьевая вода
Ни один до восемнадцати лет
Нет Мобильные телефоны
Курение запрещено
Восклицательный знак
Белый восклицательный знак
Вопросительный знак
Белый знак вопроса
Двойной восклицательный знак
Восклицательный знак вопроса
Dim Кнопка
Яркие кнопки
Часть Чередование Марк
Предупреждение
Дети Crossing
Trident эмблема
Геральдическая лилия
Японский символ для начинающих
Recycling Symbol
Белый Heavy галочка
Японский Зарезервировано кнопка
Диаграмма Увеличение с Йены
искриться
Восемь спиц Звездочка
Cross Mark Button
Глобус с меридианами
Алмазные с точкой
Объезжанная M
циклон
Zzz
ATM Вход
уборная
Символ для инвалидного кресла
Кнопка P
Японские вакансии кнопка
Японский Плата за обслуживание кнопка
Паспортный контроль
Таможня
Выдача багажа
Забытый багаж
Мужская комната
Женская Комната
Ребенок Символ
Комната отдыха
Подстилка в Bin Вход
Кино
Антенные Бары
Японский здесь кнопка
Входные символы
Информация
Входные латинские буквы
Входной Latin Строчные
Входной Latin Прописные
NG Кнопка
Кнопка OK
UP! кнопка
COOL Кнопка
Новая кнопка
Кнопка FREE
Keycap: 0
Keycap: 1
Keycap: 2
Keycap: 3
Keycap: 4
Keycap: 5
Keycap: 6
Keycap: 7
Keycap: 8
Keycap: 9
Keycap 10
Входные номера
Hash Key
Keycap: *
Кнопка извлечения диска
Кнопка Play
Кнопка Pause
Воспроизведение или Пауза
Стоп
Кнопка записи
Кнопка Next Track
Последняя кнопка Track
Кнопка быстрой перемотки вперед
Быстрая перемотка назад Кнопка
Быстрый Up Button
Быстрый вниз Кнопка
Кнопка реверса
Up Button
Вниз Кнопка
Правая стрелка
Стрелка влево
Стрелка вверх
Кнопка "Стрелка вниз
Up-стрелка вправо
Вниз Стрелка вправо
Вниз Стрелка влево
Up-стрелка влево
Стрелка вверх-вниз
Стрелка влево-вправо
Стрелка влево изгибая Right
Стрелка вправо изгибая влево
Стрелка вправо волнообразное вверх
Стрелка вправо изгибая вниз
Перемешать Треки Кнопка
Повторить Кнопка
Повторите одной кнопки
Против часовой стрелки Стрелки Кнопка
По часовой стрелке Вертикальные стрелки
Музыкальная нота
Музыкальные ноты
Тяжелое Plus Войти
Тяжелый знак минус
Heavy Division Вход
Тяжелое Умножение X
Тяжелый Знак доллара
Обмен валют
Товарный знак
Авторские права
зарегистрированный
Волнистый тир
Кудрявые Loop
END Стрелка
Стрелка назад
НА! Стрела
TOP Arrow
СКОРО Arrow
Тяжелая галочка
Урна с Check
Переключатель
Белый круг
черный круг
Красный круг
Синий круг
Красный треугольник направлен вверх
Красный треугольник направлен вниз
Маленький оранжевый алмаз
Малый голубой бриллиант
Большой оранжевый алмаз
Большой Blue Diamond
Кнопка Белый квадрат
Черный квадрат кнопки
Черный малый квадрат
Белый Малые площади
Черный Средне-малый квадрат
Белая Среднесрочная Малая площадь
Black Medium Square
Средняя Площадь Белый
Черная Большая площадь
Белая Большая площадь
Speaker Volume Low
Приглушенный Speaker
Динамик среднего объема
Speaker High Volume
колокол
Белл с Slash
Мегафон
репродуктор
Глаз в речи пузырь
Выступление воздушных шаров
Мысль шар
Правый Anger Bubble
Лопата костюм
костюм клуб
Сердце костюм
Алмазный костюм
джокер
Цветок игральных карт
Маджонг Red Dragon
Один раз O'clock
Два часа времени
Три часа времени
Четыре часа времени
Пятичасовые время
Шесть часов времени
Семь часов времени
Восемь часов времени
Девять часов времени
Десятичасовым время
Одиннадцатичасовых время
Двенадцатичасовой время
Один-тридцать раз
Два-тридцать раз
Три-тридцать раз
Четыре-тридцать раз
Пять-тридцать раз
Шесть-тридцать раз
Семь тридцать раз
Восемь-тридцать раз
Девять тридцать раз
Десять тридцать раз
Одиннадцать-тридцать раз
Двенадцать тридцать раз
Белый флаг
Черный флаг
Клетчатый флаг
Треугольный флаг
Радуга флаг
Афганистан флаг
флаг Аландских островов
Албания флаг
Алжир флаг
Американский флаг Самоа
Андорра флаг
Ангола флаг
Ангилья флаг
Антарктида флаг
Антигуа и Барбуда флаг
Аргентина флаг
Армения флаг
Аруба флаг
Австралия флаг
Австрия флаг
Азербайджан флаг
Багамские острова флаг
Бахрейн флаг
Бангладеш флаг
Барбадос флаг
Беларусь флаг
Бельгия флаг
Белиз флаг
Бермудский флаг
Бутан флаг
Боливия флаг
Босния и Герцеговина флаг
Ботсвана флаг
Бразилия флаг
Британский флаг территория в Индийском океане
Британский флаг Виргинских островов
Бруней флаг
Болгария флаг
Буркина-Фасо флаг
Бурунди флаг
Камбоджа флаг
Камерун флаг
Канада флаг
флаг Канарских островов
Кабо-Верде флаг
Caribbean Нидерланды флаг
флаг Каймановы острова
Центрально-Африканская Республика флаг
Чад флаг
Чили флаг
Китай флаг
Флаг Остров Рождества
Кокосовые флаг (Килинг) острова
Колумбия флаг
Коморские острова флаг
Конго - Браззавиль флаг
Конго - Киншаса флаг
Флаг Острова Кука
Коста-Рика флаг
Кот-д'Ивуар флаг
Хорватия флаг
Куба флаг
Кюрасао флаг
Кипр флаг
Чехия флаг
Дания флаг
Джибути флаг
Dominica флаг
Доминиканская Республика флаг
Эквадор флаг
Египет флаг
Сальвадор флаг
Экваториальная Гвинея флаг
Эритрея флаг
Эстония флаг
Эфиопия флаг
флаг Европейского Союза
флаг Фолклендских островов
флаг Фарерских островов
Фиджи флаг
флаг Финляндии
Франция флаг
Французская Гвиана флаг
Французская Полинезия флаг
Французский флаг Южные Территории
Габон флаг
Гамбия флаг
Грузия флаг
Германия флаг
Гана флаг
Гибралтар флаг
Греция флаг
Гренландия флаг
Гренада флаг
Гваделупа флаг
Гуам флаг
флаг Гватемалы
Гернси флаг
флаг Гвинеи
Гвинея-Бисау флаг
Гайана флаг
Гаити флаг
Гондурас флаг
Гонконг, Китай флаг
Венгрия флаг
Исландия флаг
Индия флаг
Индонезия флаг
Иран флаг
Ирак флаг
Ирландия флаг
Остров Мэн флаг
Израиль флаг
Италия флаг
Ямайка флаг
Япония флаг
Скрещенные флаг Флаги
Джерси флаг
Иордания флаг
Казахстан флаг
Кения флаг
Кирибати флаг
Косово флаг
Кувейт флаг
Кыргызстан флаг
Лаос флаг
Латвия флаг
Ливан флаг
Лесото флаг
Либерия флаг
Ливия флаг
Лихтенштейн флаг
Литва флаг
Люксембург флаг
Макао Китай флаг
Македония флаг
флаг Мадагаскар
Малави флаг
Малайзия флаг
Мальдивские о-ва флаг
Мали флаг
Мальта флаг
флаг Маршалловых островов
Мартиники флаг
Мавритания флаг
Маврикий флаг
Майотта флаг
Мексика флаг
Микронезия флаг
Молдова флаг
Монако флаг
Монголия флаг
Черногория флаг
Монсеррат флаг
Марокко флаг
Мозамбик флаг
Мьянма (Бирма) флаг
Намибия флаг
Науру флаг
Непал флаг
Нидерланды флаг
Новая Каледония флаг
Новая Зеландия флаг
Никарагуа флаг
Нигер флаг
Нигерия флаг
Niue флаг
флаг Остров Норфолк
Северная Корея флаг
флаг Северных Марианских островов
Норвегия флаг
Оман флаг
Пакистан флаг
Palau флаг
Палестинский флаг территорий
Панама флаг
Папуа-Новая Гвинея флаг
Парагвай флаг
Перу флаг
Филиппины флаг
флаг Питкэрн
Польша флаг
Португалия флаг
Пуэрто-Рико флаг
Катар флаг
Реюньон флаг
Румыния флаг
Россия флаг
флаг Руанда
Самоа флаг
Сан - Марино флаг
Сан-Томе и Принсипи флаг
Саудовская Аравия флаг
Сенегал флаг
Сербия флаг
Сейшельские острова флаг
Сьерра-Леоне флаг
Сингапур флаг
Синт-Маартен флаг
Словакия флаг
Словения флаг
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова флаг Южная
Флаг Соломоновых островов
Сомали флаг
Южная Африка флаг
Южная Корея флаг
Южный Судан флаг
Испания флаг
Шри-Ланка флаг
Санкт-Бартелей флаг
Святой Елены флаг
Сент-Китс и Невис флаг
Сент-Люсия флаг
Сен-Пьер и Микелон флаг
Сент-Винсент и Гренадины флаг
Судан флаг
Суринам флаг
Свазиленд флаг
Швеция флаг
Швейцария флаг
Сирия флаг
Тайвань флаг
Таджикистан флаг
Танзания флаг
Таиланд флаг
Восточный Тимор флаг
Того флаг
Тонги флаг
Тринидад и Тобаго флаг
Тунис флаг
Флаг Турции флага
Туркменистан флаг
флаг Теркс и Кайкос
Тувалу флаг
Флаг США Виргинских островов
Уганда флаг
Украина флаг
Объединенные Арабские Эмираты флаг
Соединенное Королевство флаг
флаг США
оон флаг
Уругвай флаг
Узбекистан флаг
Вануату флаг
Город Ватикан флаг
Венесуэла флаг
Вьетнам флаг
Уоллис и Футуна флаг
Западная Сахара флаг
Йемен флаг
Замбия флаг
Зимбабве флаг
Англия флаг
Шотландия флаг
Уэльс флаг